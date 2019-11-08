Конкурс з української мови імені Яцика вперше відкрили у Києві

У Києві в Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбулося урочисте відкриття 20-го Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є така традиція в цього конкурсу — проводити таке урочисте відкриття. Він розпочинався майже в усіх обласних центрах України. І я вважаю, що справедливо, що двадцятий ювілейний конкурс бере свій початок у столиці України. Символічно, що відкривається він у Колонній залі КМДА”, - сказав під час відкриття директор інституту післядипломної педагогічної освіти Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка Михайло Войцехівський.

Він розповів, що торік у міському етапі конкурсу брали участь 1 500 учнів. За його словами, у цьому році повинно бути не менше учасників.

"В районному етапі конкурсу беруть участь усі охочі учні. На другий міський етап ми теж практично не обмежуємо кількість людей, даємо можливість прийти усім переможцям, переможці — це всі перші, другі та треті місця", - зазначив Войцехівський.

На відкритті конкурсу запланована концертна програма, з виступами відомих людей столиці, посланців діаспори. Також під час заходу відбудеться нагородження найкращих учителів-словесників і школярів та студентів, які показали добрі знання з української мови у попередніх мовних марафонах.

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Конкурс спрямований на піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу.

Петро Яцик (1921 — 2001), іменем якого названо Міжнародний конкурс знавців української мови, — видатний меценат українського походження, канадський бізнесмен, відомий вагомим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні. Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів. Яцик спонсорував Інститут українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедію українознавства, Центр досліджень історії України ім. П.Яцика при Альбертському університеті (Канада), Освітню фундацію ім. Петра Яцика, Український лекторій у Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті. На його кошти було відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колумбійському університеті, а також видано чимало наукових монографій з історії України (зокрема переклад англійською “Історії України-Руси” М.Грушевського), економіки, політології, медицини, етнографії.