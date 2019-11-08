Українці написали диктант національної єдності

В Києві, в Національній бібліотеці ім. Володимира Вернадського розпочався ХІХ Всеукраїнський диктант національної єдності. Всі охочі також змогли долучитися до написання диктанту, прослухавши його текст на UA: Українське радіо.

Радіодиктант / Фото: Ірина Бородаєва, Укрінформ

Основною локацією, для написання радіодиктанту стала Національна бібліотека імені Володимира Вернадського. Диктант традиційно зачитує мовознавець, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Однією з новацій стало введення в диктант деяких норм нового правопису, який набув чинності влітку цього року. За словами Авраменка, в тексті буде кілька слів, які треба писати вже за новим правописом.

До написання диктанту в бібліотеці Вернадського в цьому році разом зі студентами, військовими, пересічними громадянами долучилися перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Богдан Червак, народний депутат партії “Європейська солідарність” Ірина Геращенко, депутат від партії “Слуга народу” секретар Комітету ВР з питань свободи слова Сергій Швець, народний депутат VIII скликання Оксана Сироїд, актриса Наталія Сумська, а також зірки шоу-бізу - український танцюрист Владислав Яма, дует YUKO - Юлія Юріна і Стас Корольов.

Цього року всі охочі зможуть перевірити правильність свого диктанту одразу після написання, текст диктанту буде оприлюднений на сайті суспільного мовника: UA: Українське радіо та UA: Cуспільне мовлення.

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Також одразу після завершення диктанту всі охочі можуть сфотографувати свій диктант і надіслати фото електронною поштою на адресу rd@nrcu.gov.ua, щоб узяти участь у конкурсі на найкращу роботу. Це потрібно зробити протягом 15 хвилин із моменту закінчення акції — тобто до оприлюднення тексту радіодиктанту. До перевірки прийматимуться ті диктанти які, будуть надіслані з 11:45 по 12.00.