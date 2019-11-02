Цьогорічний диктант єдності писатимуть 8 листопада

Українське радіо проведе щорічну акцію «Всеукраїнський радіодиктант національної єдності», що присвячена Дню української писемності та мови, 8 листопада.

Про це повідомляє Освіта.ua.

"Диктант буде проведений 8 листопада 2019 року об 11:00. Текст радіодиктанту у прямому ефірі читатиме відомий мовознавець, автор підручників і посібників з української мови та літератури Олександр Авраменко, який складає текст диктанту останні 13 років. Цього року автор внесе у текст кілька елементів на перевірку нової редакції чинного правопису", - йдеться у повідомленні.

Цього року вперше диктант можна буде перевірити вже через 15 хвилин після його написання. За цей час (11:45-12:00) охочі зможуть надіслати свій текст (фото, скан або скріншот із вказаною зворотною адресою) на електронну скриньку Українського радіо (rd@nrcu.gov.ua), або у приватні повідомлення на сторінці Українського радіо у Фейсбук (UA: Українське радіо), або на вайбер – 097-107-107-9. Повідомлення надсилається на одну з адрес, не дублюючи на всі.

З 12:00 до 12:15 в прямому ефірі Українського радіо Олександр Авраменко проведе роботу над помилками.

"Автори безпомилкових диктантів отримають заохочувальні призи. Додатково буде оголошено конкурс на найкращі твори про написання диктанту (для тих, хто віддає перевагу традиційному листуванню). Твір із диктантом треба надіслати поштою протягом 2-х днів (до 11 листопада) на адресу: 01001, Київ, Хрещатик, 26 (помітка «на конкурс»). 10 найкращих робіт будуть нагороджені заохочувальними призами", - уточнюється в публікації.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році з метою єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна й телеглядачі (акцію транслює телеканал UA: Перший) можуть взяти участь у написанні диктанту й перевірити, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України. Торік на адресу Українського радіо надійшло 32779 диктантів. З них без помилок написали 311 учасників.