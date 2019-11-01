Радіодиктант-2019: у Дубаї вперше проведуть урок української мови для дорослих

У Дубаї 1 листопада проведуть перший урок української мови для старшокласників та дорослих у рамках підготовки до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Про це повідомляється на сторінці Української школи в ОАЕ «Софія» у Facebook.

«Вперше в Українській школі в ОАЕ «Софія» урок української мови для дорослих та учнів старших класів! Напередодні Дня української писемності та мови будемо говорити про зміни до українського правопису, ухвалені Кабінетом Міністрів України в травні 2019 року. Також розглянемо найбільш поширені лексичні та граматичні помилки української мови та їхні правильні відповідники», - йдеться у дописі.

У школі запросили до участі усіх, хто хоче вдосконалити свою українську та стати переможцем цьогорічного диктанту національної єдності.

Написати радіодиктант-2019 українській громаді в Абу-Дабі запропонував активіст Євгеній Семенов. "Громадо, а давайте напишемо радіодиктант національної єдності! Цьогоріч він відбудеться у п'ятницю, 8 листопада, о 13:20 за часом Абу-Дабі, напередодні Дня української мови та писемності, який відзначаємо 9 листопада", - запросив Семенов у соцмережі.

Він нагадав, що диктант спрямований не на екзаменацію знань, а є таким всесвітнім флешмобом, акцією єднання навколо української мови, коли по всій планеті одночасно українці гуртуються навколо рідного слова і у прямому ефірі пишуть радіодиктант. Також цей захід - то можливість поностальгувати, згадати шкільні часи та поспілкуватись із громадою.

Як повідомляв Укрінформ, торік заступник директора Української школи в ОАЕ "Софія" Тетяна Співаковська стала однією з 313 переможців щорічної акції - радіодиктанту національної єдності.

Торік в Дубаї було вперше організовано локацію для написання радіодиктанту. Його писали українські консули, керівники українських та міжнародних компаній, батьки, вчителі, діти тощо.

Цьогоріч акція "Всеукраїнський радіодиктант національної єдності", яку проводить Українське радіо, стартує 8 листопада 2019 р. об 11:00 за київським часом.

Фото: Укрінформ, Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE