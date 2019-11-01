Діаспора в Австралії хоче, аби влада засудила поширення російської пропаганди щодо МН17

Українські організації Австралії мають намір звернутися до Міністерства закордонних справ країни із закликом засудити поширення в Нідерландах російської пропаганди у справі збиття МН17.

Прикладами цього, зокрема, є демонстрація російського фільму про трагедію рейсу МН17 та проведення пропагандистської конференції. Про це написав співголова Союзу українських орагнізацій Австралії (СУОА) Стефан Романів у Facebook.

«Союз українських орагнізацій Австралії напише письмове звернення до міністра закордонних справ Австралії, закликаючи засудити цю підступну пропаганду в ім’я родин австралійців, які загинули», - йдеться у дописі.

Романів зазначив, що у випадку фільму MH17 – Call for Justice («MH 17 – Заклик до справедливості») екс-кореспондентки Russia Today Яни Єрлашової (неодноразово звинуваченої в участі в дезінформаційних кампаніях у США, Європі та на Близькому Сході), який наприкінці жовтня демонструвався в Нідерландах, метою є не сприяти справедливому розслідуванню, а, навпаки, усунути Росію від відповідальності за збиття літака і вбивство майже 300 осіб, у тому числі австралійців.

«Не маючи сумління, сорому чи співчуття до сімей, у котрих близькі були вбиті збиттям MH17 в липні 2014 року в Україні (над тимчасово окупованими територіями – ред.), російська пропагандистська машина знову почала діяти – цього разу з документальним фільмом під назвою MH17 – Call for Justice (MH17 – Заклик до справедливості). За звичайних обставин назва “Заклик до справедливості”, означатиме: “Дайте справедливість для тих, хто загинув, допоможіть сім’ям закрити цю справу!” А от і неправильно! У цьому випадку “Заклик до справедливості” намагається усунути Росію як винуватця вбивства 298 людей, з них 38 австралійців», - написав співголова СУОА.

Черговим прикладом роботи російської пропаганди він назвав також проведення наприкінці жовтня в Гаазі конференції, яку влаштувала міжнародна платформа «Глобальні права мирних людей».

Таким чином, зазначив Романів, Росія намагається поставити під сумнів висновки міжнародного розслідування щодо збиття рейсу MH17 та перенесення відповідальності, зокрема, на Україну.

«Той факт, що міжнародний трибунал після ретельних розслідувань визнав винуватцем Росію, той факт, що докази є однозначними, факт, що міжнародне співтовариство закликає притягнути до відповідальності винуватців, іґнорується; російська пропагандистська машина продовжує свою роботу», - написав Романів.

Він зауважив, що пропагандистський твір MH17 – Call for Justice є спробою відбілювання російської участі у збитті літака «Малазійських авіаліній».

«Постійні спроби Росії зробити це – урок, який повинні засвоїти інші: не ставайте поступливими, не знімайте ногу з педалі, боріться з цим до кінця. Міжнародне співтовариство часом стає трохи поступливим щодо російської агресії в Україні. Путіна не можна запрошувати за стіл переговорів; він є агресором, і тому його треба змусити підкоритися і припинити російську агресію в Україні, а не просити домовлятися», - резюмував Романів.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також була оприлюднена дата, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.