Діти загиблих захисників України приїхали на відпочинок до США

П’ятеро дітей українських воїнів, загиблих під час російсько-української війни на сході Україи, приїхали до США.

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Вашингтоні у Facebook.

«Завжди раді вітати у Вашингтоні нашу молодь, юнаків та дівчат з України. Ці п’ятеро юних українців є гордими нащадками своїх мужніх батьків, воїнів, четверо з яких віддали своє життя, захищаючи Україну від агресора у Донецькому аеропорту, та один - на Світлодарській дузі», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «Владислав, Ілона, Маргарита, Карина та Рита наразі перебувають в США, досліджуючи країну, пізнаючи її культуру, історію та сучасне життя, щоб по поверненню додому в Україну натхненно будувати своє майбутнє разом з майбутнім нашої держави».

У Посольстві подякували всім, хто підтримує цю ініціативу та долучається до організації поїздок дітей загиблих воїнів до США.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США у Facebook