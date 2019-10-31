На Книжковому салоні у Монреалі Україна дебютує як країна-партнер

На книжковому салоні в Монреалі, що пройде 20-25 листопада, Україна вперше виступить як країна-партнер.

Про це повідомили у пресслужбі Посольства України в Канаді.

«Вперше Україна буде представлена як країна-партнер на найбільшому франкомовному фестивалі літератури в Північній Америці — Книжковому салоні в Монреалі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках цьогорічного Книжкового салону відкриють Український стенд. На ньому видавці та літератори з України представлятимуть найкращі сучасні твори та нову книжкову продукцію. На наймолодших читачів чекають розвиваючі казки з магією доповненої реальності від TaleAR.

Окремою подією фестивалю буде «Український день», який запланований на 24 листопада. У цей день відвідувачі Українського стенда матимуть нагоду познайомитись та поспілкуватися з найвідомішими митцями українського сучасного слова. Серед них - почесні гості української частини Книжкового салону у Монреалі письменник і сценарист Андрій Курков та поет і новеліст Сергій Жадан.Твори обох українських авторів перекладені багатьма мовами світу, неодноразово потрапляли в топ-рейтинги європейських бестселерів та здобували численні міжнародні нагороди.

«Андрій Курков та Сергій Жадан будуть раді відкрити відвідувачам фестивалю у Монреалі різноманітний та захопливий світ новітньої української літератури, а також розповісти про останні тренди книжкового ринку, який зараз дуже стрімко розвивається в Україні», - зазначається у повідомленні.

Як зазначив Посол України у Канаді Андрій Шевченко, «книга допомагає народам говорити навіть подумки, особливо, якщо ці народи – друзі». «Монреальський книжковий салон має відкрити українську книгу для франкомовної Канади і - ширше - для Північної Америки", - сказав дипломат.

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Партнерами проєкту є Посольство України в Канаді, Український інститут книги, Українське національне об’єднання (Монреаль), Фундація «Будучність» (Торонто) та компанія «Міст».