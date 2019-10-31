Українські правники Америки вступилися за свідка у справі імпічменту президента США Віндмана

Асоціація українських правників Америки обурена нападками на офіцера українського походження, експерта Ради національної безпеки США, ветерана війни в Іраку, підполковника Александера Віндмана.

У заяві з цього приводу, розміщеній на сторінці Асоціації у Facebook, правники подякували тим політикам, хто засудив нападки на Віндмана, та закликали американців жорстко засуджувати будь-кого, хто критикує людей на основі їх походження чи етнічної приналежності.

«Ми щиро аплодуємо тим політикам з обох боків справи, які засудили ганебну критику на адресу підполковника Віндмана. Ми закликаємо всіх американців, які вірять у проголошені Америкою ідеали справедливості та рівності жорстоко засуджувати тих критиків, які нападають на людей на основі їх етнічної ідентичності чи походження. Америка повинна протистояти сповзанню в бік етнічної, расової та релігійної деградації, наклепу та недовіри. Такі хибні дії лише підірвуть американську демократію та зміцнять наших ворогів на нашу шкоду", - йдеться у заяві.

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"Заява Асоціації Українських Правників Америки щодо справи підполковника Александера Віндмана.

Підполковник Александер Віндман свідчив перед Конгресом щодо своєї поінформованості про останні комунікації Адміністрації США з Україною. Підполковник Віндман — кадровий офіцер армії, фахівець з українських справ, кавалер “Пурпурового серця” за свою патріотичну хоробрість в Іраку. Він також українського походження.

Деякі особи в ЗМІ та окремі політики нерозсудливо піддали критиці надійність підполковника Віндмана, стверджуючи, що його етнічна приналежність як американця українського походження ставлять його свідчення під сумнів і навіть припустили, що це наближається до шпигунства чи зради. Очевидно, що ці критики мають вибіркову амнезію американської історії. Історія нашої країни рясніє людьми з іноземним походженням, які відіграли важливу роль у політичному та демократичному розвитку нашої країни - від Александера Гамілтона, який народився в Сент-Кіттс і Невіс, до Генрі Кіссинджера, який народився в Німеччині. Крім того, вони заплющують очі на десятки тисяч українців-американців, які чесно служили на захисті нашої країни і поховані на численних військових кладовищах від Східного до Західного узбережжя.

Найбільш помітним є те, що ці критики жорстоко ображають і злісно принижують сотні тисяч українців Америки, які приїхали до цієї країни, сподіваючись, що до них ставитимуться як до рівних, відповідно до принципів заявленої Америкою віри в рівність і верховенство закону.

Ми щиро аплодуємо тим політикам з обох боків, які засудили цю ганебну критику підполковника Віндмана. Ми закликаємо всіх американців, які вірять у проголошені Америкою ідеали справедливості та рівності жорстоко засуджувати тих критиків, які піддають критиці людей на основі їх етнічної ідентичності чи походження. Америка повинна протистояти сповзанню в бік етнічної, расової та релігійної деградації, наклепу та недовіри. Такі хибні дії лише підірвуть американську демократію та зміцнять наших ворогів на нашу шкоду.

Офіційні особи та керівники Асоціації Українських Правників Америки".

Як повідомляв Укрінформ, підполковник Віндман виступив у вівторок на слуханнях комітетів у Палаті представників США, які ведуть розслідування з імпічменту президента. Доти він двічі намагався привернути увагу до спроб команди президента США Дональда Трампа натиснути на Україну, щоб ініціювати розслідування проти демократів і сім'ї Джо Байдена.

Перед наданням свідчень щодо імпічменту у Палаті представників Віндман заявив, що, на його думку, внаслідок дій, яких Трамп вимагав від Президента України Володимира Зеленського, Україна могла втратити двопартійну підтримку в Конгресі, що підірвало б національну безпеку США.

Розслідування з імпічменту президента США було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Сполучених Штатів.

Фото: abcnews.go.com