Позов про заборону Президенту говорити недержавною мовою розглянуть повторно

Велика палата Верховного суду повернула до суду першої інстанції для продовження розгляду позов з проханням зобов’язати Президента України Володимира Зеленського утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території країни.

Відповідну постанову 6 листопада 2019 року ухвалила Велика палата Верховного суду в адміністративній справі за позовом до Президента Зеленського.

"Ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 12 серпня 2019 року скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду", - йдеться в постанові (позови до Президента розглядає Касаційний адміністративний суд Верховного суду - ред).

Позивач обґрунтовував свої вимоги тим, що виступ Президента України Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 російською мовою порушив його права у сфері застосування державної української мови, а також його "законний інтерес у логічно-смисловому зв’язку з поняттям «конституційного права», передбаченого частиною другою статті 19 Конституції України".

Позивач також стверджував, що всупереч статті 24 Конституції Президент України створив привілеї за мовною ознакою для однієї із національних меншин України, що призводить до розпалення міжнаціональної ворожнечі та міжнаціональних конфліктів за мовною ознакою і створює реальну загрозу територіальній цілісності України та її недоторканності.

У цій справі суд першої інстанції визначив, що первинна позовна заява не містить обґрунтувань, чим саме дії Президента, про які йдеться в позовній заяві, спричинили порушення прав, свобод та інтересів позивача. Відтак суд підсумував, що права чи інтереси, які потребували судового захисту, не виникли.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалою від 29 липня 2019 року позовну заяву залишив без руху з тих підстав, що всупереч вимогам статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України позивач не обґрунтував, які саме його права/інтереси якими повноваженнями Президента України порушені.

Водночас Велика палата Верховного суду вирішила, що суд першої інстанції внаслідок неправильного застосування норм процесуального права дійшов помилкового висновку про наявність підстав для повернення позовної заяви позивачеві.

Постанова Великої палати Верховного суду набула законної сили з дати її прийняття, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, наприкінці травня правозахисник Сергій Мельничук звернувся до Верховного суду, в якому попросив визнати як протиправний виступ Президента Володимира Зеленського 23 травня 2019 року недержавною мовою на форумі інтернет-діячів iForum.

Зокрема, він просить Верховний суд: визнати спілкування Президента України Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum недержавною мовою – протиправним; зобов’язати Президента Зеленського утриматися від спілкування недержаною мовою на всій території України при здійсненні повноважень Президента України.

Правозахисник Сергій Мельничук родом із Луганська, він є лауреатом премії Олекси Гірника та автором книжки «Моя боротьба за мову».