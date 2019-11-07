Родичі затриманих у Лівії українських моряків просять Зеленського про допомогу

Родичі українських моряків із суден “Captain Khayyam” і “Рута”, яких утримують у лівійських тюрмах, закликають Президента Володимира Зеленського сприяти їх звільненню.

Про це вони заявили під час пресконференції у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до нашого Президента, держави, уряду: допоможіть, будь ласка, повернути наших людей", - заявила дружина старшого помічника капітана танкера "Рута" Юлія Кирильчук.

Пресконференція родичів українських моряків із суден “Captain Khayyam” і “Рута”/ Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Своєю чергою матір моряка Євгена Мораря з танкера "Captain Khayyam" Юлія Омельченко зазначила, що, за їхньої інформацією, в українських моряків значно погіршилося здоров'я у лівійській тюрмі, там жахливе харчування і вода.

Дочка капітана танкера "Рута" Тетяна Уманець уточнила, що медичне обстеження, якого вдалося добитися, засвідчило, що двоє українців захворіли на гепатит і були відселені в окремі бокси, також у важкому стані знаходиться один з моряків, у якого була проривна виразка, в інших утримуваних загострилися хронічні хвороби тощо.

Голова наглядової ради благодійної організації "Фонд допомоги морякам та трудовим мігрантам "Асоль" Світлана Фабрікант зазначила, що останнє спілкування із моряками було у березні, "і в якому стані вони там зараз і чи не сталося з ними чогось ще страшнішого, ніж те, що вони там знаходяться, - ніхто не знає".

"Плюс, знаючи, яка ситуація сьогодні в Лівії, тобто, на відстані півтора кілометра від одної з тюрем, де знаходяться наші хлопці, вибухають бомби... Хлопці там знаходяться на правах заручників, по суті, рабів. Ми не розуміємо, що їх чекає у найближчий час... Пане Президенте, МЗС і всі, хто має цим займатися: ми розуміємо, скільки сьогодні проблем у нашій країні, але зверніть увагу на цих моряків і їх рідних, дітей, дружин, матерів", - закликала Фабрікант.

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Як повідомлялося, танкер "Рута" лівійці захопили ще 28 квітня 2017 року. Екіпаж був заарештований за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. Чотирнадцять моряків потрапили в тюрму.

Роком раніше у Лівії був затриманий танкер "Captain Khayyam", екіпаж якого також заарештували, звинувачення ті самі - контрабанда нафтопродуктів. Серед екіпажу танкера було четверо українців.