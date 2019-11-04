Київ надіслав Москві ноту з вимогою повернути захоплені кораблі
Про це заявив міністр закордонних справ України України Вадим Пристайко на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Дійсно, я говорив про те, що ми готові забрати ці кораблі, більш того, Міністерство закордонних справ надіслало ноту (РФ. – ред.), в якій просило назвати координати і час, коли ми можемо забрати свої кораблі», - сказав Пристайко.
Він додав, що після їх отримання хотів би пересвідчитися, чи залишилися на них сліди обстрілів, і чи пов'язана затримка з поверненням з тим, що кораблі ремонтуються з метою їх приховування.
«Ніякої затримки з нашого боку тут немає, наші військові готові прибути в будь-яку точку і забрати наші кораблі», - наголосив Пристайко.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захоплених моряків і 3 кораблям.
7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, було звільнено 24 військовополонених моряків.
Водночас захоплені судна Росія так і не повернула Україні.