Усі країни НАТО засуджують агресію Росії в Чорному морі - Столтенберг

Усі країні НАТО засуджують агресивні дії Росії в Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Одесі у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Усі країни Альянсу засуджують дії Росії в Чорному морі, зокрема захоплення українських кораблів. І цієї весни ми ухвалили нові рішення, які спрямовані на допомогу Україні у зміцненні сил та заходів сил Військово-морського флоту", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар наголосив, що його візит в Україну він здійснює не один, а разом з представниками Північно-Атлантичної ради, послами 29 країн Альянсу, а також представником Північної Македонії, яка незабаром стане 30 членом Альянсу.

“Сьогоднішній візит є чітким сигналом, що НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет та територіальну цілісність як у практичній, так і політичній площині”, - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити і дати можливість повернутися в Україну 24 захопленим морякам і 3 кораблям.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35, у рамках якого, зокрема, було звільнено 24 військовополонених моряків.

Крім того, наразі спостерігається штучне утримування суден перед Керченською протокою, що прямують до портів Маріуполя та Бердянська. Також упродовж літа - початку осені 2019 року, на відміну від російських або інших суден, що йдуть до/з азовських портів РФ, "маріупольські" та "бердянські" судна проходять Керченську протоку не за традиційною чергою, а окремими караванами, які формують один раз на декілька днів.