Томіленко: Воювати зі ЗМІ - це свідомо скорочувати термін свого перебування при владі

Влада повинна захищати журналістів, а не воювати із ними.

На цьому наголосив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко під час парламентських слухань «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Кожна влада вважає, що вона вічна. І кожна влада у цьому помиляється. Доведено всіма, хто був у цій залі до вас, шановні народні депутати та шановні високопосадовці. Воювати з пресою та свідомо не захищати журналістів — це свідомо скорочувати термін свого перебування при владі”, - сказав Томіленко.

На його переконання, починати варто із безпеки. Треба захисти базову цінність — життя і здоров’я українського журналіста. “Спочатку безпека, а потім лякайте кримінальною відповідальністю “, - підкреслив Томіленко.

Голова Національної спілки журналістів України зазначив: нині склалася ситуація, коли журналісти знають про те, що якщо вони напишуть про якихось чиновників правду, то з ними може трапитися біда. І в цій біді їх ніхто не захистить.

Читайте також: На слуханнях у Раді назвали головну причину нападів на журналістів

Він також повідомив що НСЖУ домовилася із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, що він візьме на особливий контроль розслідування усіх справ про напади на журналістів та запровадить у щоквартальні звіти про результати цієї роботи. Але поки що Томіленко говорить про це із обережністю та зазначає, що коли будуть прецеденти покарання нападників, можна буде назвати прізвища журналістів щодо яких відновлено справедливість, тоді можна буде говорити про реальний прогрес у справі захисту українських журналістів.

“А поки цього немає, ми говоримо про одне: страх, безкарність та бездіяльність. Ми горимо про те, що кожні 5 днів в Україні б'ють чи виявлять агресію щодо журналістів”, - додав Томіленко.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у Верховній Раді проходять парламентські слухання щодо безпеки діяльності журналістів.

За підсумками слухань будуть ухвалені відповідні рекомендації.

Перед початком слухань присутні вшанували хвилиною мовчання журналістів і медійників, які загинули при виконанні службових обов'язків, чи вбиті через їхню професійну позицію.