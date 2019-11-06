На слуханнях у Раді назвали головну причину нападів на журналістів

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає, що головною причиною нападів на українських журналістів є безкарність, і лише незворотність справедливого покарання може зупинити агресію проти свободи слова і представників ЗМІ.

На цьому вона наголосила у середу, відкриваючи парламентські слухання щодо безпеки діяльності журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головною причиною нападів на українських журналістів є безкарність. Лише незворотність справедливого покарання зупинить агресію проти свободи слова і представників ЗМІ", - заявила Кондратюк.

Вона нагадала, що за останні роки Верховна Рада провела значний обсяг роботи стосовно посилення відповідальності за переслідування журналістів, зокрема, напади на журналістів були прирівняні до нападів на працівників правоохоронних органів, а у 2016 році було також внесено низку важливих змін до окремих статей Кримінального кодексу України за перешкоджання професійній діяльності журналістів та їх переслідування.

Однак, констатувала віцеспікер, на жаль, гострота цих питань не зникла, досі не розкрито останні найбільш резонансні вбивств журналістів, зокрема, Павла Шеремета.

Крім цього, за словами Кондратюк, новим викликом для медіаспільноти стали проблемні питання, які виникають під час участі журналістів у висвітленні російської агресії безпосередньо в зоні бойових дій, а також переслідування і незаконне ув'язнення журналістів в окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

У цьому контексті вона наголосила на необхідності об'єднання зусиль всіх державних органів і суспільства задля звільнення українського журналіста Станіслава Асеєва, якого так званий суд терористів ДНР засудив до 15 років ув'язнення.

Кондратюк також зазначила, що нинішні парламентські слухання присвячені напрацюванню механізмів формування і реалізації ефективної державної політики в Україні та вирішенню проблем безпеки працівників ЗМІ. Тому окремим блоком будуть заслухані доповіді представників силових структур, які опікуються питаннями забезпечення безпеки журналістів під час виконання ними професійних обов'язків і розслідування нападів на представників ЗМІ.

За підсумками слухань будуть ухвалені відповідні рекомендації.

Перед початком слухань присутні вшанували хвилиною мовчання журналістів і медійників, які загинули при виконанні службових обов'язків, чи вбиті через їхню професійну позицію.