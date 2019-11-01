"Слуги народу" пропонують Раді легалізувати самогоноваріння

Група депутатів фракції "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за самогоноваріння.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема зазначається, що авторами законопроєкту № 2371, зареєстрованого 1 листопада, є нардепи від "Слуги народу" Володимир Ватрас, Олександр Федієнко, Роман Соха, Анатолій Костюх, Ігор Фріс, Микола Стефанчук.

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Текст законопроєкту на сайті парламенту поки відсутній.

Згідно зі ст.176 Кодексу про адміністративні правопорушення, виготовлення самогону без мети збуту карається штрафом від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51-170 грн).