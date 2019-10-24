Уряд пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино

Урядовий законопроєкт №2285 “Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор” пропонує встановити спеціальні гральні зони для розміщення казино та залів гральних автоматів.

Текст урядового законопроєкту №2285 оприлюднено на сайті Верховної Ради.

“Встановлюються спеціальні гральні зони для здійснення діяльності казино та залів гральних автоматів. Для розміщення казино спеціальною гральною зоною є території готелів категорії п’ять зірок, для розміщення залів гральних автоматів спеціальною гральною зоною є території готелів категорії від трьох до п’яти зірок”, - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ передбачає запровадження комплексного регулювання ринку азартних ігор в Україні.

“Законопроєктом встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів. Крім того для участі в аукціоні організатори азартних ігор зобов’язані відповідати кваліфікаційним та фінансовим вимогам, які передбачені цим законопроєктом. Такий підхід дозволить залучити інвестиції в економіку країни”, - зазначається в пояснювальній записці.

Законопроєкт пропонує встановити жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою забезпечення їх фінансової стабільності та гарантування виплат виграшів.

Спеціальні вимоги будуть висуватися щодо відповідності загальноприйнятим міжнародним стандартам грального обладнання та програмного забезпечення, що використовуються для проведення азартних ігор.

Пропонується створити засади для запровадження обмежень щодо діяльності операторів, що не зареєстровані в Україні та які не мають відповідної ліценції.

Щоб попередити негативні наслідки від участі в азартних іграх, зокрема, неповнолітніх осіб, пропонується встановити вимоги до ідентифікації гравців та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог.

Крім того, уряд у законопроєкті пропонує створити механізми боротьби із ігровою залежністю (лудоманією) та запровадити принцип “відповідальної гри”, що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі в азартних іграх.

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Законопроєкт передбачає встановлення обмежень щодо місця проведення азартних ігор та пропонує внести зміни до закону “Про рекламу”, запровадивши обмеження щодо реклами азартних ігор.

Законопроєкт посилить фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства України у сфері грального бізнесу.

“Законопроєктом передбачається, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється державним колегіальним органом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. До компетенції Уповноваженого органу належать ліцензування організаторів азартних ігор, ведення відповідних реєстрів, встановлення вимог щодо сертифікації відповідного грального обладнання та програмного забезпечення, організація та здійснення державного контролю за організацією та проведенням азартних ігор (зокрема контроль за додержанням цього Закону, ліцензійних умов), проведення електронних аукціонів ліцензій у сфері азартних ігор тощо”, - йдеться в пояснювальній записці.

Серед іншого, законопроєкт планує запровадити систему онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання та програмного забезпечення організаторів азартних ігор, що підключені до єдиної системи.

Планується встановити концепцію єдиного оператора лотерей, яка застосовується, зокрема, в багатьох країнах Євросоюзу для стимулювання розвитку ринку лотерей.

Автори передбачають, що ухвалення законопроєкту дозволить захистити права і свободи громадян, мінімізувати суспільну шкоду, пов’язану з організацією та проведенням нелегальних азартних ігор та пов’язаним з цим ухилянням від сплати податків, мінімізувати ризики для суспільства від участі в азартних іграх, залучити інвестиції в економіку України, створити додаткові робочі місця та отримати суттєве джерело додаткових надходжень до Державного бюджету.