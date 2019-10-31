Україна в ОБСЄ закликала Росію негайно звільнити журналіста Асєєва

Україна закликає російську сторону негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва та всіх інших незаконно затриманих українських громадян, міжнародний тиск на РФ в цьому плані є критично важливим.

З черговим закликом щодо цього виступив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 31 жовтня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо російську сторону негайно звільнити Станіслава Асєєва та всіх інших незаконно затриманих українських громадян. Тиск міжнародної спільноти на Росію є критично важливим для забезпечення безумовного звільнення всіх громадян України, які утримуються в заручниках в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив він.

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Дипломат нагадав, що МЗС України засудило нещодавній псевдовирок Станіславу Асєєву, який вкотре підтвердив, що "окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню". Усі причетні до утримання Асєєва "будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України".

Цимбалюк наголосив, що Україна продовжує приділяти максимум уваги діяльності російської сторони на окупованих районах Донбасу, "включаючи здійснюваний нею тиск, залякування та політичні переслідування громадян України".

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Як повідомляв Укрінформ, журналіст проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії" Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні в окупованому Донецьку, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом російські збройні формування в т.з. "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України". 22 жовтня стало відомо, що тамтешня "прокуратура" засудила Станіслава Асєєва на 15 років ув’язнення.

Фото: Радіо Свобода