Україна в ОБСЄ закликала Росію негайно звільнити журналіста Асєєва
З черговим закликом щодо цього виступив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер, 31 жовтня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми закликаємо російську сторону негайно звільнити Станіслава Асєєва та всіх інших незаконно затриманих українських громадян. Тиск міжнародної спільноти на Росію є критично важливим для забезпечення безумовного звільнення всіх громадян України, які утримуються в заручниках в Російській Федерації або на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив він.
Дипломат нагадав, що МЗС України засудило нещодавній псевдовирок Станіславу Асєєву, який вкотре підтвердив, що "окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню". Усі причетні до утримання Асєєва "будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України".
Цимбалюк наголосив, що Україна продовжує приділяти максимум уваги діяльності російської сторони на окупованих районах Донбасу, "включаючи здійснюваний нею тиск, залякування та політичні переслідування громадян України".
Як повідомляв Укрінформ, журналіст проєкту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії" Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні в окупованому Донецьку, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом російські збройні формування в т.з. "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України". 22 жовтня стало відомо, що тамтешня "прокуратура" засудила Станіслава Асєєва на 15 років ув’язнення.
Фото: Радіо Свобода