ЄC закликає негайно звільнити журналіста Асєєва

Європейський Союз закликав до негайного звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва, якого бойовики "ДНР" засудили до 15 років ув'язнення.

Про це наголошує представництво ЄС в Україні у Twitter.

"ЄС закликає до негайного звільнення журналіста Станіслава Асєєва. Мовчання незалежних журналістів і свобода висловлювання неприпустимі. ЄС продовжує закликати до звільнення всіх незаконно затриманих і ув'язнених в неконтрольованих державою районах України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня заявили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув’язнення Станіслава Асєєва.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

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Про засудження “вироку” та вимогу звільнити Асєєва вже заявили ОБСЄ, Європейська федерація журналістів, Національна спілка журналістів України та директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук.