Директорка Amnesty вимагає негайно звільнити журналіста Асєєва

У Amnesty International Україна назвали черговим порушенням прав людини засудження "прокуратурою ДНР" журналіста Станіслава Асєєва на 15 років в колонії суворого режиму.

Про заявила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук, повідомляється на сайті організації.

“Ми засуджуємо рішення де-факто влади Донецька ув’язнити Станіслава Асєєва за його роботу як незалежного журналіста. Цей вирок – чергове порушення прав людини силами, які п’ять років тому взяли під контроль Донецьк”, - наголосила Покальчук.

За її словами, журналісти збирають та передають інформацію, це їхня робота.

"Ті, хто тероризує та переслідує вільні ЗМІ, за замовчуванням вважають незалежних журналістів/-ок "шпигунами". Станіслава Асєєва потрібно негайно звільнити", - заявила директорка Amnesty International Україна.

Як повідомляв Укрінформ, підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув’язнення Станіслава Асєєва.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Про засудження “вироку” та вимогу звільнити Асєєва вже заявили Європейська федерація журналістів та Національна спілка журналістів України.