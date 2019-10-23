Вирок Асєєву: представник України при ЄС закликає посилити тиск на Росію

Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький рішуче засудив вирок, який був винесений у Донецьку українському журналісту Станіславу Асєєву та закликав Євросоюз посилити політичний тиск на Росію для звільнення всіх українських політичних в’язнів.

Відповідне повідомлення український дипломат розмістив на сторінці у Twitter.

«Російський окупаційний режим боїться правди та незалежної журналістики. Український журналіст Станіслав Асєєв ув’язнений окупантами у Донецьку на 15 років. Ми закликаємо ЄС рішуче реагувати та посилити політичний тиск на Росію з метою звільнення всіх незаконно ув’язнених громадян України», - наголосив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, підтримувані Росією бойовики угруповання "ДНР" на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою "прокуратурою ДНР" до 15 років ув’язнення Станіслава Асєєва.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Про засудження “вироку” та вимогу звільнити Асєєва вже заявили Європейська федерація журналістів та Національна спілка журналістів України.