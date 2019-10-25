Україна в ООН закликала негайно звільнити Асєєва

Україна засудила в ООН ув'язнення окупаційною владою в Донецьку журналіста Станіслава Асєєва та виступила з вимогою звільнити його - негайно й без жодних умов.

Відповідну заяву оприлюднив на засіданні Третього комітету ГА ООН посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Попри звільнення Росією 35 українців, у тому числі Олега Сенцова й Володимира Балуха, Кремль продовжує вперто ігнорувати заклики міжнародних організацій, політичних лідерів та громадянського суспільства звільнити решту українців, позбавлених волі за політично вмотивованими звинуваченнями", - зазначив дипломат.

Більше того, підкреслив він, російська окупаційна влада на українській території продовжує засуджувати до ув'язнення громадян України за їхні переконання.

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"Свобода переконань та їх вільного висловлення перебуває там (на окупованих територіях - ред.) під особливою загрозою, її фактично не існує. Лише кілька днів тому український журналіст Станіслав Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі", - констатував представник України.

Герасименко наголосив, що українська сторона "засуджує це рішення й вимагає негайного та безумовного звільнення журналіста Асєєва".

Автор шпальт для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом у "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України".