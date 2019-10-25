Україна в ООН закликала негайно звільнити Асєєва
Відповідну заяву оприлюднив на засіданні Третього комітету ГА ООН посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Попри звільнення Росією 35 українців, у тому числі Олега Сенцова й Володимира Балуха, Кремль продовжує вперто ігнорувати заклики міжнародних організацій, політичних лідерів та громадянського суспільства звільнити решту українців, позбавлених волі за політично вмотивованими звинуваченнями", - зазначив дипломат.
Більше того, підкреслив він, російська окупаційна влада на українській території продовжує засуджувати до ув'язнення громадян України за їхні переконання.
"Свобода переконань та їх вільного висловлення перебуває там (на окупованих територіях - ред.) під особливою загрозою, її фактично не існує. Лише кілька днів тому український журналіст Станіслав Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі", - констатував представник України.
Герасименко наголосив, що українська сторона "засуджує це рішення й вимагає негайного та безумовного звільнення журналіста Асєєва".
Автор шпальт для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом у "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України".