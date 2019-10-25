Лінкявічус: Ув'язнення Асєєва - кричуща атака на вільні ЗМІ

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликає негайно звільнити журналіста Станіслава Асєєва, незаконно засудженого в "ДНР" на 15 років ув'язнення.

Про це Лінкявічус повідомив у Twitter.

"Я приєднуюся до міжнародної спільноти й закликаю негайно звільнити українського журналіста Станіслава Асєєва. Його затримання так званою "Донецькою народною республікою" і шокуючий 15-річний тюремний термін є кричущою атакою на вільні та незалежні засоби масової інформації", - написав керівник МЗС Литви.

I join international community in calling for the immediate release of Ukrainian journalist Stanislav #Aseev. His imprisonment by the so-called Donetsk People’s Republic and a shocking 15-year sentence is a blatant attack against free and independent media. @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 жовтня 2019 р.

Як повідомлялося, Євросоюз закликав до негайного звільнення українського журналіста Станіслава Асєєва, якого 22 жовтня "прокуратура ДНР" засудила на 15 років ув'язнення.

Автор шпальт для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу повідомлялося про його зникнення, два тижні про нього нічого не було відомо. Згодом у "ДНР" визнали, що затримали Асєєва та звинуватили його у "шпигунстві на користь України".