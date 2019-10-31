Нацрада не продовжила ліцензію телеканалу “Всі новини”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила у продовженні ліцензії телеканалу “Всі новини” (ТОВ “Медіамережі”), який мовив у цифровому мультиплексі МХ-5.

Як повідомляє пресслужба регулятора, таке рішення ухвалено на засіданні 30 жовтня.

“ТОВ “Медіамережі” подало заяву на продовження строку дії ліцензії на мовлення із запізненням на 173 дні, також до мовника рішеннями Національної ради від 29.08.2018 та 28.03.2019 було застосовано санкції “оголошення попередження”. Ці рішення не скасовані в судовому порядку, а тому є чинними”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Нацрада може ухвалювати таке рішення згідно з пунктами статті 33 Закону "Про телебачення і радіомовлення".

Ця норма передбачає можливість непродовження ліцензії в разі, якщо мовник не подав у визначені терміни відповідної заяви, а також якщо упродовж дії ліцензії порушував її умови та вимоги чинного законодавства. Ці порушення мають бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями.

Як повідомляла низка ЗМІ, у 2017 році власниками цифрового каналу "Всі новини" стали Йосип Аксельруд і Андрій Альошин – помічники на громадських засадах народного депутата Вадима Рабиновича.