Нацрада перевірить канал "Максі-ТВ" через інтерв'ю Гордона з Азаровим

Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага"), на базі якого мовить телеканал "Наш", через ознаки розпалювання ворожнечі у висловлюваннях експрем'єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.

Відповідне рішення Нацрада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила на засіданні у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Регулятор під час моніторингу мовлення телеканалу зафіксував ознаки порушення окремих норм українського законодавства щодо розпалювання ворожнечі, поширення необ’єктивної інформації і т.д. у висловлюваннях Азарова в інтерв'ю Гордону.

У зв'язку з цим Нацрада ухвалила рішення провести позапланову перевірку телеканалу, зафіксувати наявність цих порушень і ухвалити згодом відповідне регуляторне рішення.

Як повідомлялося, Дмитро Гордон 5 жовтня 2019 року в прямому ефірі каналу "Наш/Максі-ТВ" взяв інтерв’ю в Азарова за допомогою системи доповненої реальності та трекінгу, що дозволило віртуально перемістити експрем'єра в студію телеканалу.

Гордон провів майже двогодинну розмову з Азаровим, назвав його чи не одним із найкращих прем'єр-міністрів України та заявив, що поважає його позицію, хоч і не погоджується з нею. Вони поговорили про колишню та теперішню владу в Україні, помилки Януковича та про "тиск Заходу на нього".

Фото: Alexander Widding / Global look