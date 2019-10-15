Рада цього тижня може створити ТСК щодо телеканалів "групи Медведчука"

Верховна Рада планує протягом поточного пленарного тижня, з 15 по 18 жовтня, розглянути проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування законності зміни власників телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Про це сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради 15 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цьому тижні стоїть у порядку денному голосування про створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних каналів і забезпечення протидії впливу Російської Федерації. Ми давно чекали на створення цієї Тимчасової слідчої комісії", - зазначив він.

Також політик повідомив, що в Раді планують створити тимчасової спеціальної комісії з питань відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України.

"Ми (фракція "Слуга народу" - ред.) відгукнулися на пропозицію колег із фракції "Голос", у першу чергу, і долучилися до створення Тимчасової спеціальної комісії з питань відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України. Це дуже важлива тема. Шість чи сім депутатів від нашої фракції подали заявки на входження до цієї комісії", - додав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації" (№2152).