Нацрада перевірить "Перший діловий" через телемагазини

Національна рада призначила позапланову виїзну перевірку супутниковому телеканалу "Перший діловий" (ТОВ "Бізнес Медіа ЛТД", м. Київ).

Таке рішення було ухвалено на засіданні 30 жовтня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Національна рада розглянула результати моніторингу мовлення, який зафіксував у діяльності телеканалу "Перший діловий" ознаки порушення законодавчих норм щодо виконання правил рекламної діяльності і спонсорства. Зокрема, загальна тривалість трансляції програм передач (телемагазинів) в ефірі мовника перевищила 3 години на добу і становила 5 годин 28 хвилин на добу, що є ознакою порушення Закону України "Про рекламу", - йдеться у повідомленні.