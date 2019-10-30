Бородянський пропонує ввести обмеження для росіян на володіння ЗМІ

Бородянський пропонує ввести обмеження для росіян на володіння ЗМІ

Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вважає, що Україні варто ввести обмеження на володіння ЗМІ російськими громадянами.

Про це він сказав у рамках виступу на Форумі єдності, який триває у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні ввести обмеження на володіння засобами масової інформації російськими громадянами або використання російського капіталу для фінансування ЗМІ. Ми повинні вести обов’язкову реєстрацію ліцензування в залежності від обмеження ресурсу для різних видів медіа", - сказав Бородянський.

За його словами, таким способом українська сторона зможе захищати представників медіа не тільки юридично, а й фінансово. Також міністр пропонує введення в юридичне поле поняття та критеріїв маніпулювання суспільною думкою.

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Бородянський наголосив на тому, що російська пропаганда активно працює над формуванням негативного іміджу України. "Ми знаємо, що 30% українців регулярно користуються російськими ЗМІ. Це в середньому по Україні. Що ж говорять про нас росіяни? Росіяни говорять, що Україна — це країна культу фашизму, країна, де процвітає антисемітизм. Україна, брешуть росіяни, є країною терористів, де готують бойовиків ІДІЛ, де дають їм шенгенські візи і відправляють в Європу. Україна, брешуть росіяни, країна транзиту наркотиків, місце для випробування хімічної зброї американськими лабораторіями", - сказав урядовець.

Він зазначив, що при цьому Російська Федерація вкладає у голови громадян інформацію про те, що не є учасником конфлікту на Донбасі, а лише добровільно бере участь у переговорному процесі щодо врегулювання цієї ситуації, бо вона — начебто за мир і допомагає "братським народам".

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Як уточнив в ексклюзивному коментарі Укрінформу Бородянський, Міністерство культури, молоді та спорту ініціюватиме зміни в законодавство України щодо заборони участі російського капіталу та власників-росіян в українських медіа.

"Необхідно змінювати законодавство і це буде нашою ініціативою", - додав Бородянський.

Він зазначив, що одним із інструментів визначення, чи є російський капітал у медіа може бути фінансовий моніторинг.

Відповідаючи на запитання, коли ініціатива щодо заборони участі російського капіталу та власників в українських медіа буде презентована, Бородянський повідомив, що це буде, можливо, у першому кварталі 2020 року.

Також він додав, що у першому кварталі наступного року будуть озвучені й інші ініціативи, зокрема щодо посилення захисту свободи слова.

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"Всі ініціативи ми оголосимо в першому кварталі наступного року, тому що це все треба детально обговорити", - уточнив Бородянський.

Як повідомляв у Маріуполі Донецької області розпочався Форум єдності, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

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