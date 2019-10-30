Україна має формувати нові правові моделі розпізнавання фейків — Бородянський

Україна має формувати нові правові моделі, які дозволять ефективно відрізняти фейки від правди.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав під час виступу на «Форумі єдності» , який проходить у Маріуполі Донецької області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми знаходимося на передовій гібридної війни. До цього як це сталося з Україною, ніхто навіть не міг припустити, як сам принцип свободи слова може бути цинічно та зухвало використаний для знищення демократичних цінностей. Ми маємо захищати свою державу і свій інформаційний простір. Ми вважаємо, що можемо і повинні формувати у світовому контексті нові правові моделі, які дозволять ефективно відрізняти фейк від не фейку, ефективно відповідати на виклики гібридної війни, ефективно боротися з таким явищем, як глибинні фейки”, - сказав Бородянський.

Він навів результати дослідження щодо ставлення населення до ЗМІ, відповідно до яких 75 % респондентів знають про існування фейкових новин, 65% зазначили, що вміють відрізняти правдиві новини від фейкових. “ І тільки 11% з них зуміли на 100 відсотків відрізнити фейк від правди. Це дуже серозний виклик для країни, яка щодня веде гібридну війну з Росією”, - наголосив міністр.

Урядовець також зазначив, що влада знає, як нині краще доставити український контент до мешканців тимчасово окупованих територій. “Ми повинні відкрити український та європейський культурний простір для дітей та молоді з тимчасово окупованих територій”, - додав Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає нинішнє інформаційне поле “замінованим”. За його словами, окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, інколи переповнена ненавистю. Зеленський запропонував “усім суспільством глибоко вдихнути-видихнути і поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів”.