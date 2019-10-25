ДТП у Туреччині: двоє постраждалих туристів досі у лікарні

"На момент ДТП в автобусі було 12 людей: двоє водіїв та гід – громадяни Туреччини, четверо громадян РФ та п'ятеро громадян України. З п’яти постраждалих українців трьох (одна з яких дитина) вже виписано з лікарні, двох громадян було прооперовано. Вони залишаються на стаціонарному лікуванні. Їх стан оцінюється як стабільний", - сказано в коментарі.

Українці, що залишаються на стаціонарному лікуванні, розміщені в лікарнях Денізлі та Памуккале.

Раніше повідомлялося, в ДТП постраждали 10 українців. Ця інформація виявилася недостовірною. Непідтверджену інформацію про громадянство постраждалих було надано в лікарнях, куди транспортували поранених після ДТП.

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Наразі туристична компанія, яка є організатором туру, займається усіма хворими та вирішенням юридичних питань. Ситуація перебуває на контролі Консульства України в Анталії.