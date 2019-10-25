У ДТП в Туреччині постраждали десять українських туристів
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Укрінформ
На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором - потерпіли 13 осіб.
Про це повідомляє Milliyet.
"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів", - ідеться у повідомленні.
Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.ДТП в Туреччині - постраждали 10 українців / Фото: milliyet.com.tr
На місце аварії прибули правоохоронці та бригади "швидкої". Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям, що лежить 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.
За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.
Причини ДТП з'ясовуються.
Фото: milliyet.com.tr