У ДТП в Туреччині постраждали десять українських туристів

На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором - потерпіли 13 осіб.

Про це повідомляє Milliyet.

"Унаслідок зіткнення мікроавтобуса та трактора постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід та 10 українських туристів", - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що ДТП сталася на шосе Денізлі - Анталія. У результаті зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався у загорожу.

ДТП в Туреччині - постраждали 10 українців / Фото: milliyet.com.tr

На місце аварії прибули правоохоронці та бригади "швидкої". Постраждалим було надано першу медичну допомогу та відправлено в лікарню міста Аджипаям, що лежить 60 кілометрів на південний схід від Денізлі.

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За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.

Причини ДТП з'ясовуються.

Фото: milliyet.com.tr