Маркарова спростувала звинувачення"Схем" щодо елітної нерухомості

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявляє, що не є власницею будівлі на столичному Подолі, у якій, зокрема, розміщується Музей-архів преси.

Про це Маркарова написала у Facebook.

“Сьогодні шанована мною програма “Схеми” вийшла з розслідуванням, з якого можна зробити висновок, незважаючи на надані мною коментарі та документи, що приміщення, в якому я давно знімаю офіс для Музею преси Вахтанга Кіпіані, нібито куплене мною. Це не так”, - ідеться у дописі.

Маркарова пояснила: “Купівля Активбанку була моєю бізнес-помилкою задовго до приходу на службу. Працюючи в секторі Private equity я мала відношення до багатьох інвестицій – більшості успішних, але деяких не дуже.

Під час короткого володіння і управління мною банком до березня 2014 року він не був визнаний ні проблемним, ні неплатоспроможним. Всі питання Активбанку вже не раз прокоментовано мною починаючи з 2015 року.

Приміщення на Подолі було продано відповідно до законодавства разом з юридичними компаніями. Я знаю про цей продаж, але не маю до нього жодного відношення, окрім орендування офісу на 6-му поверсі. Сподіваюся, що весь цей публічний шум не призведе до потреби шукати нове приміщення для Музею”.

Очільниця Мінфіну додала, що все своє майно та майно, що належить її чоловіку, вказує в електронних деклараціях, знаючи про “дуже прискіпливе ставлення НАЗК” до неї.

Маркарова також запевнила, що готова надати будь-які пояснення правоохоронним органам, "які вирішать через цю передачу (програми “Схеми” - ред.) зайняти мене наданням пояснень ще й на цю тему”.

“Нова каденція в Мінфіні – нові розслідування. Дуже нагадує 2015 рік. І як і в 2015 році - знову не про Мінфін, а домисли про моє попереднє бізнес-життя, але якось дуже забагато за останні 2 місяці”, - додала очільниця міністерства. А також принагідно нагадала: "Будівля Профспілок куплена однією з компаній, якою я теж володіла 10 років тому, теж не моя".

Сьогодні проєкт "Схеми" опублікував матеріал, у якому стверджується, нібито Оксана Маркарова "причетна до виведення з Активбанку напередодні його банкрутства цінної нерухомості в історичному центрі Києва на свою ж фірму".