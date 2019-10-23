"Схеми" не нададуть ДБР дані щодо свого проєкту про Порошенка на Мальдівах

Редакція програми “Схеми” не вбачає можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію у справі про таємну відпустку експрезидента Петра Порошенка на Мальдівах, а саме рішення Печерського райсуду з цього приводу вважає надмірним втручанням в діяльність проєкту журналістських розслідувань.

Про це йдеться у заяві "Схем", яку оприлюднила журналіст і телеведуча Наталія Седлецька на своїй сторінці у Facebook.

"Найближчим часом ми з адвокатами повідомимо про те, яких юридичних заходів все ж вживаємо. Водночас, ми наголошуємо, що не вбачаємо можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію, яка очевидно не має стосунку до суті кримінальної справи, та несе потенційні ризики розкриття журналістських джерел. Це стосується кримінальних проваджень стосовно представників як попередньої влади, так і нинішньої, незалежно від політичної приналежності фігуранта", - йдеться у заяві.

Редакція програми “Схеми” вбачає низку загроз та ризиків через винесену судом ухвалу, якою слідчим ДБР надано доступ до внутрішньої комунікації та документів журналістів.

Насамперед, редакція вважає витребування такого широкого переліку даних, про які йдеться у рішенні суду, надмірним і таким, що несе ризик розкриття джерел. За даними журналістів "Схем", матеріал про таємний відпочинок Порошенка був частково підготовлений за допомогою джерел, які надали суспільно важливу інформацію, на умовах повної анонімності. Тому такий прискіпливий інтерес силовиків до процесу підготовки матеріалу, включно з затребуванням внутрішньої редакційної комунікації, несе в собі потенційні ризики розкриття джерел інформації, в порушення українського законодавства та статті 10 Європейської конвенції з прав людини.

Крім цього, редакція також обурена рішенням суду про те, що в разі відмови журналістів добровільно надати слідству всі ці дані, суд має право дозволити провести обшуки на Радіо Свобода. "Тому не можна виключати, що правоохоронці навмисно придумали підстави для здобуття собі права на проведення обшуків в редакції (втім мотиви до кінця не зрозумілі)", - йдеться у заяві журналістів.

Редакція також занепокоєна непрогнозованістю дій правоохоронців, оскільки в рамках цього офіційного розслідування “Схеми” вже пішли з ними на контакт і надали слідчим запитувані документи.

"Незрозуміло, навіщо для подальшої співпраці слідчим знадобилось застосовувати інструмент примусу, під загрозою обшуків", - обурені в редакції.

Як повідомлялося, журналісти програми "Схеми" у своєму розслідуванні "Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка" у січні 2018 року розповіли про неафішований президентський відпочинок на Мальдівах, який міг коштувати не менше 500 тисяч доларів. Журналісти програми припустили, що Порошенко зі своїми супутниками міг літати на Мальдівські острови під вигаданими прізвищами і не проходити паспортний і митний контроль.

Згодом у ДБР повідомили, що розслідують можливі факти організації незаконного переправлення через український державний кордон колишнього президента України.

Водночас Порошенко наголошував, що кордон він перетинав за своїм прізвищем, "по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією у прикордонників".

Однак Печерський районний суд Києва 17 жовтня 2019 року надав слідчим ДБР дозвіл на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів програми "Схеми", які готували розслідування про таємну відпустку Порошенка.

Слідчі також отримали дозвіл на доступ до цілої низки інших внутрішньоредакційних даних – графіку роботи журналістів, операторів і водіїв, даних щодо оплати їхньої праці.

Згідно з рішенням суду, якщо редакція не надасть правоохоронцям зазначену інформацію, то суд, за клопотанням слідчих ДБР, "має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів".