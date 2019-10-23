ЦВК збираються перевести на електронний документообіг

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко одним із головних завдань назвав модернізацію ЦВК, впровадження в її діяльність новітніх технологій.

Про це він заявив під час зустрічі з координатором проєктів ОБСЄ в Україні Надзвичайним і Повноважним Послом Генріком Вілладсеном, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

“Голова Комісії Олег Діденко наголосив, що вбачає одним із своїх головних завдань – модернізацію Комісії, впровадження в її діяльність новітніх технологій”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході спілкування сторони обговорили низку актуальних питань щодо подальшої співпраці між ЦВК та координатором проектів ОБСЄ в Україні.

Зокрема, йшлося про організацію навчального візиту членів ЦВК до Королівства Норвегія для вивчення закордонного досвіду застосування системи електронного документообігу в органах адміністрування виборів.

У цьому контексті була обговорена й можлива конкретна допомога щодо запровадження такої системи в ЦВК.

Окрім того, учасники зустрічі зупинилися на питаннях вдосконалення конференц-системи залів засідань ЦВК, зокрема, трансляції засідань на офіційному веб-сайті комісії, проведення регіональних презентацій прототипу веб-ресурсу територіальних виборчих комісій і його пілотування, створення чат-боту ЦВК для інформування виборців, організацію навчання співробітників управління інформатизації Секретаріату комісії.

Також обговорювалося питання про закупівлю і передачу обладнання для покращення кіберзахисту електронних систем Державного реєстру виборців.

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“Голова Центрвиборчкому подякував Координатору проектів ОБСЄ в Україні за багаторічну підтримку й допомогу, що надавалася ЦВК з самого початку співпраці. Зокрема, за передану для потреб Комісії офісну техніку та приладдя, участь у навчанні чЦВКленів комісій під час усіх виборчих процесів, підготовку просвітницьких матеріалів, навчальних збірників та організацію для обміну досвідом закордонних відряджень тощо”, - розповіли в ЦВК.

Вілладсен, у свою чергу, наголосив на довгому, понад 10 років співробітництві та додав, що він, як координатор готовий і надалі всіляко підтримувати діяльність ЦВК щодо організації і проведення виборів та виконання Україною своїх зобов’язань.

Водночас у Центральній виборчій комісії обговорили з представниками Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні можливості запровадження сучасних технологій у виборчі процеси.

Про це йшлося під час зустрічі заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, члена комісії Сергія Постівого та начальника управління інформатизації Секретаріату комісії Валерія Стріганова з представниками IFES Ронаном Мак Дермотом та Владленом Басистим, повідомляє пресслужба Центрвиборчкому.

“Захід був присвячений дослідженню доцільності запровадження сучасних технологій у виборчі процеси в Україні. Зокрема, обговорювалися питання цифрових списків виборців та можливості електронного звернення виборця щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни його виборчої адреси, застосування механізмів автоматизації деяких процедур на виборчих дільницях, а також цифрові системи опрацювання результатів тощо”, - ідеться в повідомленні.

Як розповіли в ЦВК, на зустрічі дійшли висновку, що одним із важливих питань, які потребують вирішення для успішної діджиталізації виборчого процесу, є надання можливості Центральній виборчій комісії пілотувати окремі проєкти щодо впровадження новітніх виборчих технологій.

Фото: www.cvk.gov.ua