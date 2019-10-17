ЦВК може спростити порядок тимчасової зміни місця голосування

Центральна виборча комісія опрацьовує можливість спрощення процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси виборця та запрошує долучитися до цього процесу громадськість.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"З метою залучення громадськості та інших заінтересованих субʼєктів до процесу прийняття рішень Центральною виборчою комісією під час наради членів Комісії було вирішено оприлюднити підготовлений Службою розпорядника Державного реєстру виборців проєкт Порядку тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси для надання пропозицій та зауважень до нього", - ідеться в повідомленні.

Запропонована редакція Порядку містить низку принципово нових положень, спрямованих на сприяння реалізації права голосу кожного виборця.

Зокрема, проєктом Порядку передбачається можливість використання механізму тимчасової зміни місця голосування (ТЗМГ) виборцем, стосовно якого у Державному реєстрі виборців наявна службова відмітка про вибуття з виборчої адреси (виборча адреса якого не визначена).

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Крім того, планується забезпечити можливість звернення виборця до органу ведення Держреєстру із заявою про ТЗМГ не лише у паперовій, а й в електронній формі, що дозволить виборцям змінити місце голосування без відвідування органів ведення реєстру, а також зменшить навантаження на працівників цих органів.

Також передбачається можливість подання виборцями, які постійно нездатні пересуватися самостійно, до органу ведення реєстру звернення щодо ТЗМГ через уповноважених осіб, та спрощення процедури звернення щодо ТЗМГ для виборців, які проживають або перебувають за межами України, шляхом подання відповідної заяви до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ через відповідну закордонну дипломатичну установу України.

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"З метою демократизації електоральних процесів в Україні Комісія вважає за необхідне вивчити думку громадськості та експертного середовища стосовно запропонованого способу нормативного врегулювання механізму ТЗМГ", - зауважили в ЦВК.

Наразі вказаний проєкт перебуває на опрацюванні членів ЦВК, які готують свої пропозиції. Окрім того, Центрвиборчком пропонує всім небайдужим долучитися до прийняття рішення та надати свої пропозиції до 23 жовтня 2019 року (включно) на електронну адресу ЦВК: post@cvk.gov.ua, зазначивши в темі листа "Тимчасова зміна місця голосування".