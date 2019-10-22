Презентували книгу про спроби РФ переписати українську історію

Громадська організація “Інтерньюз-Україна” випустила дослідження “Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна”, що містить аналіз основних меседжів пропаганди РФ та відповідь на них українських істориків.

Про це повідомив директор з аналітики ГО “Інтерньюз-Україна” Володимир Єрмоленко під час презентації видання в Укрінформі.

“Книжка “Ре-візія історії: російська історична пропаганда та Україна” щойно вийшла, ми публікуємо її в ГО “Інтерньюз-Україна” та в проєкті UkraineWorld. Вона є українською, невдовзі з’явиться англійською мовою і націлена на безкоштовне поширення”, - сказав Єрмоленко.

Він зазначив, що для видання було досліджено великий масив даних російського інтернету, проаналізовано меседжі і наративи, а також залучено громадський проєкт “Likбез. Історичний фронт”, яким керує Кирило Галушко, а також одного з найвідоміших українських істориків Ярослава Грицака.

“Ми виокремили ті наративи, які мають чіткий політичний наслідок, що їх використовує Кремль для того, щоб обгрунтувати свою агресію проти України”, - зазначив Єрмоленко.

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Він уточнив, що це 6 наративів: Україна - це невдала тінь Росії; Україна - це штучний проєкт Заходу; Крим, Донбас і південний схід України - це Росія; СРСР - потужна імперія, Сталін - герой; Усі українські націоналісти були фашистами; Україна забула про перемогу над нацизмом.

“Для нас було важливо не давати українську контрпропаганду, не пропонувати українські міфи. Було важливо, щоб історики подивилися, що правда, а що неправда, де маніпуляція, бо дуже часто російська пропаганда працює не тільки на “чистих” фейках, не тільки на “чистій” дезінформації, але також на тому, що виривається якийсь аспект реальності, аспект інформації, і ним маніпулюється”, - підкреслив Єрмоленко.

Як уточнила експерт аналітичного відділу ГО “Інтерньюз-Україна Оксана Ілюк, аналітики компанії Singularex та ГО “Інтерньюз-Україна” проаналізували сегмент російського інтернету за майже три роки (в період з 1 січня 2016 р. до 1 квітня 2019 р.). Це понад 850 тисяч постів із соцмережі “ВКонтакте” та 16 тисяч постів із Facebook, з яких “цільовими” виявилися 248 тисяч постів у “ВК” та 2,5 тисячі постів у Facebook.

“В результаті ми дійшли висновку, що російська пропаганда - вже не про конкретні фейки, вона намагається максимально розмити грані між історичними періодами. Часто в хронології поєднує те, що є непоєднуваним. Багато меседжів і наративів поширюється у форматі жартів, пісень, мемів”, - сказала Ілюк.

Вона додала, що російська історична пропаганда на тлі загальної російської пропаганди може здатися звичайному користувачеві дуже привабливою, бо весела, цікава, має нестандартну форму.

“Найкращою історичною контрпропагандою є історичні факти, які нам відомі. І факти грають на нашу користь. Важливо, що буде англомовна версія, доступна для іншомовної аудиторії, оскільки такі штуки, на які ми відповідаємо, поширюються по всьому світу через величезні російські інвестиції в глобальні російські медіа, західні медіа і так далі”, - підкреслив кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАНУ Кирило Галушко.

Як зазначалося, книжка орієнтована на загальну аудиторію. Вийшло 500 примірників видання українською мовою, стільки ж буде англійською. Вона доступна онлайн на сайтах internews.ua та ukraineworld.org.

Презентація книжки також відбудеться 30 жовтня в Центрі польських та європейських студій Києво-Могилянської академії.

Видання підготовлене ГО “Інтерньюз-Україна” за фінансової підтримки Європейського Союзу та міжнародного фонду “Відродження” в рамках грантового компоненту проєкту “Громадська синергія” під егідою Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.