Науковці Оксфорду дослідили, як Росія використовує молодь для кіберпропаганди

За даними дослідження, проведеного під егідою Оксфордського університету, Росія належить до країн, які використовують молодь для розповсюдження пропаганди в соцмережах.

Про це пише видання EUvsDisinfo, яке виходить за сприяння Європейської служби зовнішніх дій. Воно спеціалізується на викритті фейкових новини та дезінформації.

«Відповідно до результатів, отриманих у рамках проєкту дослідження комп’ютерної пропаганди, що здійснювався Оксфордським університетом, понад 70 країн мають принаймні одну політичну партію або державне агентство, які використовують соціальні медіа для впливу на внутрішню аудиторію. Разом з цим, у деяких країнах є більш розвинуті державні структури, здатні діяти за кордоном. До них належать Китай, Індія, Іран, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія та Венесуела», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними дослідження, урядові структури Росії наймають студентів або молодіжні угруповання для поширення комп’ютерної пропаганди, з цією ж метою використовуються наймані приватні структури та громадські організації.

«Щоб досягти мети, ці прокремлівські діячі використовують повідомлення, які або підтримують певні політичні сили, або пригнічують інші, відволікають увагу аудиторії, сіють розбрат, або просто атакують опозицію. У розпорядженні таких структур є широкий набір інструментів: від поширення дезінформації у ЗМІ, масового втручання у вміст та акаунти соціальних медіа і тролінгу - до збирання даних для кращого розуміння цільової аудиторії», - наголошують дослідники.

Вони також зазначають, що Росія належить до числа 12 країн, які мають кібернетичні війська високої спроможності, укомплектовані постійним штатом з бюджетним фінансуванням. Їхні завдання - проведення психологічних операцій та використання інших видів інформаційної зброї.

Ці засоби використовуються авторитарними режимами по всьому світу для пригнічення прав людини, дискредитації політичних опонентів та загальної дезорієнтації аудиторії, констатує EUvsDisinfo.