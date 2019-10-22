Тіло Кутового відправили на експертизу в Лубни

Тіло ексміністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового, який у понеділок загинув під час падіння гелікоптера у селі Тарасенкове на Полтавщині, направили до Лубенського бюро судово-медичної експертизи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

"Тіло загиблого направили до Лубенського бюро судово-медичної експертизи з метою встановлення його особи і причини смерті", - йдеться у повідомлені.

Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху).

Поліція забезпечує охорону місця події.

Крім того, як повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області, з метою з’ясування усіх обставин, що стали причиною падіння гелікоптера в Оржицькому районі Полтавської області, слідчим відділом ГУНП України в області внесені відомості до ЄРДР з попередньою кваліфікацією за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначили, що при огляді місця події жодних документів та інших речей, які б ідентифікували особу, не виявлено.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині у понеділок впав вертоліт "Робінсон - 44", у результаті загинула людина. Трагедія сталася поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. Вертоліт прямував з Києва до Полтавської області.

Пізніше стало відомо, що у катастрофі загинув ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Кутовий був міністром аграрної політики та продовольства з 2016-го до 2018 року. До призначення - народний депутат VII та VIII скликань, входив до Комітету ВР з питань аграрної політики. Також працював аудитором у міжнародному фонді "Відродження", фінансовим директором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" і ЗАТ "Інвестиційна компанія "ХХІ століття" та президентом аграрної компанії ПАТ "Компанія "Райз". Кутовий був визнаний найкращим фінансовим директором України за оцінками Міжнародного інституту Адама Сміта, а також увійшов у десятку найкращих фінансистів України за версією журналу "Компаньйон".