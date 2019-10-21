Загибель Кутового: поліція розкрила деякі подробиці катастрофи

Стало відомо, що вертоліт, у якому розбився ексміністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий, упав на території приватного домогосподарства.

Про це інформує ГУ Нацполіції у Полтавській області.

"21 жовтня близько 16.00 у селі Тарасенкове Оржицького району Полтавської області на території присадибної ділянки приватного домогосподарства впав гелікоптер", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працює слідчо-оперативна група та екстрені служби. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині у понеділок впав вертоліт "Робінсон - 44", у результаті загинула людина. Трагедія сталася поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. Вертоліт прямував з Києва до Полтавської області.

Пізніше стало відомо, що у катастрофі загинув ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий.

Кутовий був міністром аграрної політики та продовольства з 2016-го до 2018 року. До призначення - народний депутат VII та VIII скликань, входив до Комітету ВР з питань аграрної політики. Також працював аудитором у міжнародному фонді "Відродження", фінансовим директором Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" і ЗАТ "Інвестиційна компанія "ХХІ століття" та президентом аграрної компанії ПАТ "Компанія "Райз". Кутовий був визнаний найкращим фінансовим директором України за оцінками Міжнародного інституту Адама Сміта, а також увійшов у десятку найкращих фінансистів України за версією журналу "Компаньйон".