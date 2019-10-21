У вертолітній аварії на Полтавщині загинув ексміністр Тарас Кутовий

Колишній міністр аграрної політики Тарас Кутовий загинув під час падіння вертольота у Полтавській області.

Про це повідомив у Facebook ексміністр молоді та спорту Ігор Жданов.

"Загинув Тарас Кутовий. Не віриться. У розпачі. Всім близьким і рідним співчуття. Земля пухом", - написав він.

Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол підтвердив, що внаслідок падіння вертольота загинув колишній очільник Міністерства аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

"21 жовтня, о 16.00, у селі Тарасенкове Оржицького району на території приватного домогосподарства впав гелікоптер. У результаті аварії пілот загинув. Загиблим пілотом виявився Т. Кутовий, 1976 р. н.", - написав він у Facebook.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив співчуття у зв'язку із загибеллю ексміністра Тараса Кутового.

"Щойно дізнався про жахливу трагедію, що забрала життя Тараса Кутового. Щирі співчуття родині та близьким Тараса. Вічна пам'ять!" - написав прем'єр у Twitter.

Щойно дізнався про жахливу трагедію, що забрала життя Тараса Кутового. Щирі співчуття родині та близьким Тараса. Вічна пам'ять! — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) 21 жовтня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, на Полтавщині у понеділок впав вертоліт «Робінсон - 44», у результаті загинула людина. Трагедія сталася поблизу с. Тарасенкове Оржицького району. Вертоліт прямував з Києва до Полтавської області.

Тарас Кутовий був міністром аграрної політики та продовольства України з 2016 по 2018 року. До призначення був народним депутатом України VII та VIII скликань, входив до комітету з питань аграрної політики. Також працював аудитором у міжнародному фонді «Відродження», фінансовим директором Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» та ЗАТ «Інвестиційна компанія «ХХІ століття» та президентом аграрної компанії ПАТ «Компанія «Райз». Кутовий був визнаний кращим фінансовим директором України за оцінками Міжнародного інституту Адама Сміта, увійшов у десятку кращих фінансистів України за версією журналу «Компаньйон».