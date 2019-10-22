Милованов запевнив, що не ображається на слова Коломойського

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов вважає, що конфлікт навколо участі хору ім. Верьовки у виступі в “95 кварталі” вичерпано, і всі, хто бажав висловитися з цього приводу, могли це зробили, але не все варто коментувати.

На прохання журналістів під час брифінгу він прокоментував вислови олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його "дебілом”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я цього не скриваю, що я дебіл. Я жартую. Так що тут головне не це, а результати. Моє бачення – скандал вичерпаний, того що висловилися всі", - сказав Милованов.

Він запевнив у тому, що не ображається на такі слова Коломойського. “У кожного своя позиція, на скільки ця ситуація впливає. Всі люди – хороші. Обставини різні. Так думають економісти", - додав він.

Водночас Милованов зазначив, що не вважає за потрібне гостро реагувати на емоційні вислови будь-яких людей, які вважають, що через свою позицію стосовно такої ситуації міністр має піти у відставку.

Як повідомлялося, пісня про інцидент з будинком Гонтаревої, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, у виконанні співачок Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гумориста Євгена Кошового спричинила скандал. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прібіглі, у вогонь соляру плескали".

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою. А міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що подібні жарти можуть і будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Після цього Коломойський в інтерв’ю виданню "Настоящее время” образливими словами охарактеризував Гонтарєву та назвав Милованова “дебілом”.