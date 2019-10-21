Керівник хору Верьовки про виступ у “95 кварталі”: Мені незручно, ми просто повелися

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г.Верьовки Зеновій Корінець каже, що йому незручно за виступ хору в “95 кварталі”, де актори поглузували з Валерії Гонтаревої і з того, що в неї згорів будинок.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

“Це був стьоб... Вони подзвонили, прийшли. Я не погодився спочатку з тим текстом. Але мені заперечили: тут нічого такого немає, ми тільки те й робимо, що над усіма жартуємо. У нас така програма, ви нічого такого не думайте. Ми стібаємося над усіма — і над президентом, і над іншими”. Мене просто переконали, і ми якось не сприйняли це всерйоз. І ми з режисером, до речі, сперечалися: що текст непристойний - як можна стібатися, якщо в людини щось згоріло?.. Я, знаєте, мабуть, до кінця не подумав. І ми потрапили в нехорошу ситуацію. Мені дуже-дуже незручно”, - сказав Корінець.

Він розповів, що вперше артисти хору були запрошені до участі у виступі “95 кварталу”, пропозиція надійшла тиждень тому.

“В концерті “95 кварталу” ми вперше. Ми на Майдані з ними працювали, на стадіоні, де звучали проукраїнські речі. Ми стільки позитиву вносимо у все проукраїнське. Не тільки в державних заходах беремо участь... І, зрештою, в цій пісні нічого антиукраїнського не було. Але це неприємний стьоб над людиною. Я тут згоден. З усіма в цьому згоден. Ми просто повелися. Я не подумав. Що тут виправдовуватися?.. Це рішення приймав я, а не колектив”, - зазначив гендиректор.

Корінець також додав, що не очікував такої гострої реакції, “що це так неприємно відгукнеться”, і весь інтернет про це заговорить: “Мені неприємно. І тоді було неприємно, бо, чесно, колектив теж не хотів це співати. Не мав бажання цього робити. На жаль, таке сталося...”

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал 95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема в ефірі прозвучала пісня, яка починається зі слів “горіла хата-палала, а в Лондоні жінка плакала” із прозорим натяком саме на Гонтареву, як на сьогодні живе та працює в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, а міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що виступ 95-ого кварталу та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, одним із власників якого був бізнесмен Ігор Коломойський. Тепер вона живе і працює у Великій Британії.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав ДБР дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилетіти до Лондона.

30 серпня ексголова НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили операцію.

В ніч проти 5 вересня невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

А в ніч проти 17 вересня згорів дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.