Номер “Кварталу 95” про Гонтареву негативно впливає на інвестклімат - Милованов

Виступ 95-ого кварталу та хору ім.Верьовки з номером "Горіла хата" про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують, яким чином НБУ сьогодні приймає рішення. Новий тип прийняття рішень дозволив, на думку експертів і інвесторів (і я погоджуюсь), забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні", - йдеться у дописі.

Водночас, зазначає автор, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева знаходиться під тиском від Коломойського через рішення по Приватбанку.

"Також вони не розуміють, наскільки сьогоднішня влада є незалежною від Коломойського та інших олігархів. 95 квартал асоціюється з владою. І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність", - написав міністр.

Програма зі згаданим номером, вийшла в ефір на каналі "1+1" 19 жовтня, відео опубліковане на YouTube-каналі "Кварталу 95".

"Пісню" виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

Сама Гонтарева назвала цей номер "соромом для всієї країни".

У свою чергу міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки.

Як повідомлялося, вночі 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. В Офісі Президента заявили, що розкриття цього злочину має стати пріоритетом для правоохоронців.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, одним із власників якого був бізнесмен Ігор Коломойський. Тепер вона живе і працює у Великій Британії.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав ДБР дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилетіти до Лондона.

30 серпня ексголова НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили операцію.

В ніч проти 5 вересня невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

А в ніч проти 17 вересня згорів дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.