Події навколо Гонтаревої: поліція не виключає, що дві пожежі - пов’язані

Поліція не виключає того, що і пожежа у будинку родини ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої, і загоряння автомобіля її невістки пов’язані, але наразі перевіряє і інші мотиви у справі щодо автомобіля.

Про це у інтерв’ю Цензор.нет заявив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Для того, щоб коментувати ці слова Гонтаревої (про те, що пожежі в авто і в будинку пов’язані — ред.), потрібно, напевне, її допитати. Ми не виключаємо, що обидві пожежі пов’язані, але перевіряємо й інші мотиви у справі по автомобілю", - сказав Цуцкірідзе.

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Як повідомлялося, в ніч на 5 вересня невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

А у ніч на 17 вересня згорів дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав нічний підпал будинку проявом кримінального тиску.

В Офісі Президента опублікували заяву про те, що глава держави очікує якнайшвидшого розкриття справи щодо цієї пожежі.