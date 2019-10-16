Події навколо Гонтаревої: поліція не виключає, що дві пожежі - пов’язані
Про це у інтерв’ю Цензор.нет заявив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
"Для того, щоб коментувати ці слова Гонтаревої (про те, що пожежі в авто і в будинку пов’язані — ред.), потрібно, напевне, її допитати. Ми не виключаємо, що обидві пожежі пов’язані, але перевіряємо й інші мотиви у справі по автомобілю", - сказав Цуцкірідзе.
Як повідомлялося, в ніч на 5 вересня невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.
А у ніч на 17 вересня згорів дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом.
Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав нічний підпал будинку проявом кримінального тиску.
В Офісі Президента опублікували заяву про те, що глава держави очікує якнайшвидшого розкриття справи щодо цієї пожежі.