Гонтарева про номер "Кварталу 95" щодо підпалу її будинку: Це сором!

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева прокоментувала номер студії «Кварталу 95» про підпал її будинку.

Коментар вона дала проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Це сором!!! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!» – зазначила Гонтарева, додавши, що про номер дізналася від друзів.

Сама ж програма, у якій був цей номер, вийшла в ефір на каналі «1+1» 19 жовтня, відео опубліковане на YouTube-каналі «Кварталу 95». "Пісню" виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

«Щодо цинізму «95-го Кварталу» сумнівів давно нема. Але участь у цьому народного хору, це вже сором для всієї країни», – додала ексголова НБУ. При цьому позиватися до суду вона не планує бо переконана, що скарга не матиме жодного результату.

У свою чергу міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою.

"Вибачте, Валерія Олексіївна, мені соромно за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки", – написав він у своєму Facebook.

Нагадаємо: вночі 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку Гонтаревої — неприпустимий прояв кримінального тиску.

В офісі президента заявили, що розкриття цього злочину має стати пріоритетом для правоохоронців.