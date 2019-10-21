"Браво!": Коломойський відреагував на номер 95 кварталу "Горіла хата"

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що йому «дуже сподобався» номер студії «Кварталу 95» про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Як зазначається у повідомленні, Коломойський спочатку сказав, що не бачив номер, утім після запитань Радіо Свобода пообіцяв подивитися і зрештою відповів: «Браво!», – та додав, що номер йому «дуже сподобався». «З приводу того (сподобалось – ред.), що «згоріла від сорому», – зазначив він.

«Вам саме ця фраза сподобалась?» – уточнила журналістка. «Ну звичайно!» – відповів Коломойський. Він також додав, що ще більше йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

На запитання про те, чи не вважає він це насміханням над людським горем, Коломойський відповів, що ні. «Так не останнє ж майно згоріло. Що тільки в неї хата згоріла? А скільки на Донбасі хат згоріло?» – зазначив він.

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо «Квартал» жартуватиме про спалені на Донбасі будинки, Коломойський відповів: «Коли вони будуть жартувати – будемо розмовляти. А ми ж зараз говоримо в контексті (підпалу будинку Валерії Гонтарєвої – ред.). Маніпуляціями тільки не займайтесь».

Окрім того Коломойський відкидає закиди про те, що номер номер студії «Кварталу 95» про підпал будинку Гонтаревої міг замовити саме він до її дня народження.

«Я не знаю, коли день народження у Валерії Гонтарєвої, хоча це нескладно дізнатись за бажання. По-друге: я не брав і не беру участі в створенні контенту «Кварталу 95», тим більше на честь дня народження Гонтаревої (занадто багато їй честі)», – зазначив він.

Коломойський також додав, що з «Кварталом» не підтримує зв’язок з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає.

Як повідомлялося, пісню про інцидент, яка прозвучала в ефірі випуску «Кварталу 95» 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали наступні рядки: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича», «Мораль проста – хата згоріла зі стида», «Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали».

Гонтарева, коментуючи цей номер, сказала, що подібного не могло статися у цивілізованому суспільстві. «Це сором! Насміхатися над людським горем – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві!» – зазначила Гонтарева.

У свою чергу, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою.

Уночі 17 вересня під Києвом спалили будинок Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку Гонтаревої - неприпустимий прояв кримінального тиску.

В Офісі Президента заявили, що розкриття цього злочину має стати пріоритетом для правоохоронців.

У червні ексголова НБУ Гонтарева заявляла, що ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський їй погрожує.