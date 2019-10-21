"Хор Верьовки намилив собі мотузку": соцмережі обурилися номером "95 кварталу" Огляд 21.10.2019 10:23 Укрінформ Пісня "Горіла хата" про підпал будинку Валерії Гонтаревої викликала хвилю негативної реакції у соцмережах Коротко ситуацію можна описати так: Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед ексголовою Нацбанку. Читайте також: Гонтарева про номер "Кварталу 95" щодо підпалу її будинку: Це сором! Водночас Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив, чому для зовнішніх інвесторів номер "Горіла хата" виглядає дуже погано. "Якась страшна хвороба уразила наше суспільство", – вважає Іванна Климпуш-Цинцадзе. Ірина Геращенко охарактеризувала цей виступ як "кінець епохи Гідності". Народному депутату Олександру Дубінському не сподобалося, що "соліст фальшивив". Читайте також: "Браво!": Коломойський відреагував на номер 95 кварталу "Горіла хата" Сергій Тихий: "Хор співає ганебно погано – глухо, в якійсь фантастично "не тій" тональності, абияк". Євген Магда описав, якою мала б бути реакція здорового суспільства. Володимир Ар'єв: "Знову відбуваються процеси, схожі на 2004 чи 2013". Також у соцмережах звернули увагу на символічність дати, адже 21 жовтня помер засновник хору Григорій Верьовка. І запропонували нові варіанти назви хору. Також у соцмережах провели паралель між хором Верьовки та російським ансамблем Александрова. "В Україні новий етап днопоглиблювальних робіт", – так охарактеризували номер 95 кварталу.