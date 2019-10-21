"Хор Верьовки намилив собі мотузку": соцмережі обурилися номером "95 кварталу"

Коротко ситуацію можна описати так:

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед ексголовою Нацбанку.

Водночас Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив, чому для зовнішніх інвесторів номер "Горіла хата" виглядає дуже погано.

"Якась страшна хвороба уразила наше суспільство", – вважає Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Ірина Геращенко охарактеризувала цей виступ як "кінець епохи Гідності".

Народному депутату Олександру Дубінському не сподобалося, що "соліст фальшивив". Читайте також: "Браво!": Коломойський відреагував на номер 95 кварталу "Горіла хата"

Сергій Тихий: "Хор співає ганебно погано – глухо, в якійсь фантастично "не тій" тональності, абияк". Євген Магда описав, якою мала б бути реакція здорового суспільства. Володимир Ар'єв: "Знову відбуваються процеси, схожі на 2004 чи 2013". Також у соцмережах звернули увагу на символічність дати, адже 21 жовтня помер засновник хору Григорій Верьовка. І запропонували нові варіанти назви хору.

Також у соцмережах провели паралель між хором Верьовки та російським ансамблем Александрова.

"В Україні новий етап днопоглиблювальних робіт", – так охарактеризували номер 95 кварталу.