"Хор Верьовки намилив собі мотузку": соцмережі обурилися номером "95 кварталу"

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Укрінформ
Пісня "Горіла хата" про підпал будинку Валерії Гонтаревої викликала хвилю негативної реакції у соцмережах

Коротко ситуацію можна описати так:

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вибачився перед ексголовою Нацбанку.

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Водночас Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов пояснив, чому для зовнішніх інвесторів номер "Горіла хата" виглядає дуже погано.

"Якась страшна хвороба уразила наше суспільство", – вважає Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Ірина Геращенко охарактеризувала цей виступ як "кінець епохи Гідності".

Народному депутату Олександру Дубінському не сподобалося, що "соліст фальшивив".

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Сергій Тихий: "Хор співає ганебно погано – глухо, в якійсь фантастично "не тій" тональності, абияк".

Євген Магда описав, якою мала б бути реакція здорового суспільства.

Володимир Ар'єв: "Знову відбуваються процеси, схожі на 2004 чи 2013".

Також у соцмережах звернули увагу на символічність дати, адже 21 жовтня помер засновник хору Григорій Верьовка.

І запропонували нові варіанти назви хору.

Також у соцмережах провели паралель між хором Верьовки та російським ансамблем Александрова.

"В Україні новий етап днопоглиблювальних робіт", – так охарактеризували номер 95 кварталу.

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