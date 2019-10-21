Бородянський про скандальний номер “95 кварталу”: Це зловтіха, яку треба присікати

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що публічне висміювання особистих трагедій людей на зразок підпалу будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку варто присікати.

Таку позицію політик висловив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи спільний виступ студії “Квартал 95” та хору імені Верьовки про підпал житла Гонтаревої.

“У моїй системі цінностей радіти тому, що у людини згорів будинок — зловтіха, яка породжує вседозволеність. Цю модель поведінки не можна підтримувати або виправдовувати — її можна тільки присікати. Не можна перетворювати в норму те, що нормою не є”, — зауважив Бородянський.

Водночас міністр підкреслив, що одна з цілей гуманітарної політики — знайти точки дотику, якомога чіткіше окреслити цінності, які нас об'єднують, якнайчіткіше маркувати те, що ми вважаємо неприпустимим, створюючи український культурний простір.

“І щоб це відбулося, необхідно щодня вести діалог про це і фіксувати позиції, нарощуючи тим самим нашу суб'єктність”, — додав він.

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал 95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема в ефірі прозвучала пісня, яка починається зі слів “горіла хата-палала, а в Лондоні жінка плакала” із прозорим натяком саме на Гонтареву, як на сьогодні живе та працює в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, а міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що виступ 95-ого кварталу та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, одним із власників якого був бізнесмен Ігор Коломойський. Тепер вона живе і працює у Великій Британії.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав ДБР дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилетіти до Лондона.

30 серпня ексголова НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили операцію.

В ніч проти 5 вересня невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

А в ніч проти 17 вересня згорів дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.