У Бородянського сумніваються, чи має держава фінансувати проєкти на зразок хору Верьовки

Заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк висловилася щодо доцільності державного фінансування соцреалістичних проєктів на зразок Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

Свою позицію політик висловила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи спільний виступ студії “Квартал 95” та хору імені Верьовки про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

“Цікаве гіпотетичне питання: якщо держава розвернеться з фінансовою підтримкою «до джерел» (нематеріальної культурної спадщини, так сказать) - до відтворення і вивчення фольклорних форм (чим зараз займаються, наприклад, Божичі, Гуртоправці, Гуляйгород, Древо і багато інших), а паралельно відмовиться від фінансування соцреалістичних проєктів, як от хор Верьовки, даючи подібним колективам можливість самостійно виміряти свою «потрібність» глядачу і спроможність, як це роблять зараз інші, скільки сотень чи тисяч обурених громадян волатимуть про нищення «національної» культури? Чи все, що колись було створене державою, треба підтримувати через дихальний апарат і крапельницю спільним коштом? Якщо треба тої шароварщини українському народу, то глядач підтримає її на концертах, правда ж, чи ні?” — зазначила Подоляк.

При цьому вона додала, що “хайп спадає за два дні, потім починаються ходіння по муках, по кабінетах, по комітетах, по депутатах і чиновниках різних відомств, потім наймаються медіатори, PR-агентства, щоб стишили конфлікт, потім у відставку йде той, хто «створив конфлікт», а шаровари і віночки залишаються далі національним фетишем”.

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал 95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

Зокрема в ефірі прозвучала пісня, яка починається зі слів “горіла хата-палала, а в Лондоні жінка плакала” із прозорим натяком саме на Гонтареву, як на сьогодні живе та працює в британській столиці. Цю пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, а міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що виступ 95-ого кварталу та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.

Як повідомляв Укрінформ, Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, одним із власників якого був бізнесмен Ігор Коломойський. Тепер вона живе і працює у Великій Британії.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав ДБР дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про ймовірні зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева назвала виклик до Генпрокуратури для вручення підозри спробою дискредитації досягнень у фінансовому секторі й пропонувала слідчим прилетіти до Лондона.

30 серпня ексголова НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили операцію.

В ніч проти 5 вересня невідомі підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку колишньої глави НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарева.

А в ніч проти 17 вересня згорів дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Фото: veryovka.com