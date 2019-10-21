Юрист пояснив, чому ЄСПЛ “забракував” закон про люстрацію

Юрист пояснив, чому ЄСПЛ “забракував” закон про люстрацію

Укрінформ
Очищення влади через люстрацію не може використовуватися як засіб покарання, відплати або помсти.

Про таке тлумачення люстрації Європейським судом з прав людини у справі п'ятьох колишніх держслужбовців проти України нагадав в інтерв'ю Укрінформу керівник відділу у департаменті Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ, кандидат на обрання суддею цього Суду Павло Пушкар.

«По-перше, Суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду справ перших трьох заявників не можна вважати розумною. По-друге, у практиці Суду є усталений принцип, що люстрація не може використовуватися як засіб покарання, відплати або помсти. І цей принцип було протлумачено по відношенню до фактичних обставин справи стосовно заявників та по відношенню до законодавства про люстрацію», - сказав юрист-міжнародник.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Закон України «Про очищення влади» (люстрацію) порушує дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Рішення Суду ще не набуло чинності, адже сторони, включаючи державу Україна, яка попередньо програла справу, мають три місяці, щоб подати апеляції.

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