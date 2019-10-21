Юрист пояснив, чому ЄСПЛ “забракував” закон про люстрацію

Очищення влади через люстрацію не може використовуватися як засіб покарання, відплати або помсти.

Про таке тлумачення люстрації Європейським судом з прав людини у справі п'ятьох колишніх держслужбовців проти України нагадав в інтерв'ю Укрінформу керівник відділу у департаменті Ради Європи з питань виконання рішень ЄСПЛ, кандидат на обрання суддею цього Суду Павло Пушкар.

«По-перше, Суд дійшов висновку, що тривалість судового розгляду справ перших трьох заявників не можна вважати розумною. По-друге, у практиці Суду є усталений принцип, що люстрація не може використовуватися як засіб покарання, відплати або помсти. І цей принцип було протлумачено по відношенню до фактичних обставин справи стосовно заявників та по відношенню до законодавства про люстрацію», - сказав юрист-міжнародник.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня Європейський суд з прав людини ухвалив рішення про те, що Закон України «Про очищення влади» (люстрацію) порушує дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Рішення Суду ще не набуло чинності, адже сторони, включаючи державу Україна, яка попередньо програла справу, мають три місяці, щоб подати апеляції.