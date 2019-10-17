Люстрація порушила права українських чиновників – рішення ЄСПЛ

Звільнення державних службовців на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію) призвело до порушення їхніх прав.

Таке рішення одноголосно ухвалив у четвер, 17 жовтня, Європейський суд з прав людини, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Справа «Полях та інші проти України» (заяви № 58812/15, 53217/16, 59099/16, 23231/18 та 47749/18) стосувалася звільнення п’ятьох державних службовців відповідно до Закону України «Про очищення влади» (люстрацію) 2014 року», - повідомили у суді.

У цій справі ЄСПЛ одноголосно встановив: порушення статті 6 § 1 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини у зв’язку з занадто тривалим розглядом справ трьох перших заявників на національному рівні, та порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) Конвенції щодо усіх п’яти заявників.

Суд зазначив, що право трьох заявників на справедливий суд протягом розумного строку було порушено, оскільки судові процедури щодо їх звільнення вже тривають більше чотирьох з половиною років і досі не завершені. Щодо питання за статтею 8 Конвенції, ЕСПЧ не ставив під сумнів, що в період перебування при владі колишнього президента Віктора Януковича система державної служби та демократичного врядування України постала перед значними викликами.

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Однак суд вирішив, що закон про очищення влади застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

Отже вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю, що мала місце в період правління колишнього президента.

В цьому відношенні український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, які були запроваджені у інших державах Центральної та Східної Європи і які були більш цільовими і вузько спрямованими.

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ЄСПЛ постановив, що Україна має сплатити кожному заявнику 5000 євро на відшкодування моральної шкоди. Суд також присудив 1500 євро першому заявнику і по 300 євро другому і п’ятому заявникам на кожного на відшкодування судових витрат.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про очищення влади» (люстрацію). Ним забороняється займати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Конституційний суд України визнав закон про люстрацію відповідним Конституції.